شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع السفير اليابانى تعزيز التعاون فى مجال النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني السفير " أوكا هيروشي " سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية حيث بحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف أنشطة الطيران المدني وفتح آفاق جديدة للتعاون من خلال مشروعات مستقبلية فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر واليابان فى مجال النقل الجوى

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وباسم عبد الكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطيران.

وفي بداية اللقاء رحب الطيار محمد منار بالسفير الياباني معرباً عن تقديره للتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني حيث يتم حالياً إنشاء أول مبنى "صديق للبيئة" بمطار برج العرب الدولي بالتعاون مع الوكالة اليابانية " جايكا " والذى يأتي ضمن أهم مشروعات قطاع الطيران المدني المصري في إطار استراتيجية وزارة الطيران لتحويل المطارات المصرية إلى " مطارات صديقة للبيئة " من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه أعرب السفير " أوكا هيروشي " عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً بالتعاون المثمر بين البلدين في مجال صناعة النقل الجوي حيث أكد أن منظومة الطيران المدني المصري تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية من خلال تحديث البنية التحتية ومشروعات التطوير بالمطارات المصرية.

وأشار السفير اليابانى إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يعد من القطاعات الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات متطلعاً إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.

جدير بالذكر أن مبنى الركاب الجديد "صديق البيئة" بمطار برج العرب الدولى تبلغ مساحته نحو 34 ألف متر بسعة 4 ملايين راكب سنويًا لتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 5 ملايين راكب، ويضم المبنى 40 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر، و16 كاونتراً للجوازات، فضلًا عن وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED بما يسهم فى توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث كما أن المبنى به منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية في مجال إنشاء المطارات علي مستوي العالم