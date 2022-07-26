شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالسودان يبحث مع حاكم إقليم دارفور سبل تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، مع حاكم إقليم دارفور "منى أركو مناوي"؛ وشهد اللقاء التأكيد على أزلية ومحورية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية مواصلة العمل من أجل تعزيزها والارتقاء بها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء تناول آخر مُستجدات الوضع الراهن فى السودان، وجهود بلورة توافق وطني لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بالدولة، وكذلك مساعي تثبيت الاستقرار فى إقليم دارفور؛ حيثُ ثمّن المسئول السوداني الدور الهام الذي تضطلع به مصر وما تقُدمهُ من دعمٍ مُتواصل فى هذا الصدد.