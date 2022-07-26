شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعلن بيع 20 مليون برميل نفط إضافى من الاحتياطى الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافى من الاحتياطي الاستراتيجي، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

وقد أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، هبط بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو.

وبحسب البيانات تراجع مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 474.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1985، وفق ما نقلته "رويترز".