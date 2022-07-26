تحويلات مرورية 15 يوما لتنفيذ مشروع خط المياه بمحور كورنيش النيل بالتبين

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القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع خط المياه بمحور كورنيش النيل بالتبين لمدة 15 يوما، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من تلك الأعمال في الفترة المحددة لها.

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال خط المياه بمحور كورنيش النيل فى الوصلة من تقاطع طريق المصانع مع محور الكورنيش حتى أسفل كوبرى المرازيق بطول 500 متر تقريباً، الأمر الذى يستلزم تحويل حركة المركبات على النحو التالى: الإتجاه القادم من مناطق حلوان اتجاه مناطق التبين يسلك يساراً المأوى الدورانى فيما قبل كوبرى المرازيق "تقاطع الكورنيش وطريق المصانع" فيميناً عكس إتجاه حركة المركبات بطول 500 متر "منطقة الأعمال" فيميناً من أسفل كوبرى المرازيق فيما بعد منطقة الأعمال واستكمال سير المركبات بالطريق الرئيسى إتجاه مناطق التبين.

وستكون تلك الأعمال (ليلاً ونهاراً) اعتبارا من يوم السبت الموافق 30/7/2022 ولمدة 15 يوما، ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.