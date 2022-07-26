شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: يمكن الحصول على لقاح كورونا بعد مرور 3 أشهر من التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا يقلل من فرص الإصابة بفيروس كوفيد 19 ويساعد علي تقليل المضاعفات الخطرة عند الإصابة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الحصول علي لقاح كورونا بعد كرور 3 شهور من التعافى من الفيروس .

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن أدوية البرتوكول العلاجي لكورونا ومتحوراته متوفرة في جميع المستشفيات وتصرف مجانا وتابع: سيتم تحديث البرتوكول العلاجي في نسخته السابعة خلال ساعات ويضاف أدوية جديدة.

وتابع: إن هناك متحور جديد من "أوميكرون " أدى إلى زيادة في الإعداد، وهذا المتحور يطلق عليه " B4-B5"، كما أن هناك خلطا خاطئا وشائعا وهو ان الكورونا شيء ومتحور "اوميكرون " شيء آخر وهذا ليس صحيحا على الإطلاق حيث أن " اوميكرون " إحدى متحورات الفيروس.

وقال: متحور أوميكرون الجديد "B4-B5" يتسم بزيادة في الانتشار والتكاثر ولكن في المقابل يهاجم الجهاز التنفسي العلوي، ولا يهاجم الرئتين سوي نسبة بطيئة للغاية.