شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: يمكن الحصول على لقاح كورونا بعد مرور 3 أشهر من التعافى والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الحصول علي لقاح كورونا بعد كرور 3 شهور من التعافى من الفيروس .
وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن أدوية البرتوكول العلاجي لكورونا ومتحوراته متوفرة في جميع المستشفيات وتصرف مجانا وتابع: سيتم تحديث البرتوكول العلاجي في نسخته السابعة خلال ساعات ويضاف أدوية جديدة.
وتابع: إن هناك متحور جديد من "أوميكرون " أدى إلى زيادة في الإعداد، وهذا المتحور يطلق عليه " B4-B5"، كما أن هناك خلطا خاطئا وشائعا وهو ان الكورونا شيء ومتحور "اوميكرون " شيء آخر وهذا ليس صحيحا على الإطلاق حيث أن " اوميكرون " إحدى متحورات الفيروس.
وقال: متحور أوميكرون الجديد "B4-B5" يتسم بزيادة في الانتشار والتكاثر ولكن في المقابل يهاجم الجهاز التنفسي العلوي، ولا يهاجم الرئتين سوي نسبة بطيئة للغاية.