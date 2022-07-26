شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن.

وكانت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أوضحت أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2173 مواطناً بمحافظة أسوان، و 2240 مواطنًا بأسيوط، و 951 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و913 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و788 مواطناً بالأقصر، و1168 مواطنًا بالبحر الأحمر، و4 آلاف و889 مواطناً بالبحيرة، و3 آلاف و792 مواطناً بالجيزة، و2676مواطناً بالدقهلية، و 516 مواطناً بالسويس، و8 آلاف و40 مواطنًا بالشرقية، و2838 مواطناً بالغربية، و954 مواطناً بالفيوم.