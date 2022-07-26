شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن.
وكانت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أوضحت أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2173 مواطناً بمحافظة أسوان، و 2240 مواطنًا بأسيوط، و 951 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و913 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و788 مواطناً بالأقصر، و1168 مواطنًا بالبحر الأحمر، و4 آلاف و889 مواطناً بالبحيرة، و3 آلاف و792 مواطناً بالجيزة، و2676مواطناً بالدقهلية، و 516 مواطناً بالسويس، و8 آلاف و40 مواطنًا بالشرقية، و2838 مواطناً بالغربية، و954 مواطناً بالفيوم.
وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لـ4 آلاف و853 مواطنًا بالقاهرة، و811 مواطنًا بالقليوبية، و2105 مواطناً بالمنوفية، و1669مواطنًا بالمنيا، و224 مواطناً بالوادي الجديد، و 2205 مواطنين ببنى سويف، و1192 مواطناً بدمياط، و1363مواطناً بسوهاج، و829 مواطناً بقنا، و2870 موطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 847 مواطناً بمطروح.