شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022 .. إعلام السويس تنظم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم أولى أيام إختبارات القدرات لكلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال بجامعة السويس والتي قرر المجلس الأعلى للجامعات إستمرارها حتى 6/8/2022 .

و تابع الدكتور علي حسين عطا _نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لجان الإمتحانات و وراقيه فى الجولة الدكتور علاء عامر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين ربيع وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع والدكتور سيد عبد الرحمن رئيس الاتصالات التسويقية والدكتورة سمر على مدرس بقسم الصحافة والنشر الرقمي .

و أكد الدكتور حسين عطا ، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب كي يتمكنوا من أداء الاختبارات بسهولة ويسر دون معوقات.

جدير بالذكر أن كلية الإعلام بجامعة السويس تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في اداء اختبارات القدرات من محافظات(السويس - الإسماعيلية- بورسعيد- دمياط - شمال سيناء - جنوب سيناء) ويتم اعلام الطالب بموعد ومكان أداء الاختبارات عقب التسجيل على موقع تنسيق القبول بالجامعات المصرية.