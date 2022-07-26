شكرا لقرائتكم خبر عن معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم ندوة بعنوان "الاستخدام الآمن للبن السائل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة ندوة إرشادية بعنوان " الاستخدام الأمن للبن السائل " بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط تحدثت فيها الدكتورة شيماء حسب الله صادق الباحث بقسم بحوث تكنولوجيا الألبان ل 33 متدرب من اعضاء الهيئة البحثية و العاملين بالمحطة تحت رعاية و إشراف الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد والدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب .

تناولت الندوة العديد من المحاور الهامة و الأساسية عن اللبن السائل والمتمثلة فى التعرف على القيمة الغذائية والصحية للألبان السائلة وأنواعها وكذلك التعرف على مكونات اللبن المختلفة وأسباب سرعة فساده بسبب مكوناته الأساسية الهامة و الصالحة لنمو العديد من الميكروبات و بالتالي ضرورة اجراء معاملة حرارية له لاطالة مدة حفظه.

تهدف الندوة لتوضيح أهمية وأنواع المعاملات الحرارية التى تجرى على اللبن السائل و درجات الحرارة و المدد الزمنية المختلفة التي يتعرض لها اللبن خلال هذه المعاملات الحرارية سواء التي تجرى في المصانع الكبرى أو في المنازل و كذلك توضيح الإختلافات بينهم من حيث مميزات وعيوب كل طريقة أو معاملة و تأثير كل طريقة على مكونات اللبن المختلفة مثل الفيتامينات و العناصر المعدنية و بروتين حيث تهدف الندوة الى زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية المعاملات الحرارية التى تجرى على الألبان نظرا لأن اللبن السائل الغير معامل حراريا قد يكون سببا للامراض بسبب احتمالية إحتوائه على كائنات حية دقيقة ممرضة.