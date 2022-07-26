شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل إشارات السكة الحديد بين طنطا وبركة السبع وإحالة المتهمين بسرقتها للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها عن قيام بعض الخارجين عن القانون بسرقة أجهزة الإشارات بمحطة الشبانات على خط [ بنها – الزقازيق – بورسعيد ] وذلك أثناء قيام شركة سيمنس الألمانية المنفذة لمشروع تطوير نظم الاشارات على خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد وكذلك الوصلة ما بين الزقازيق / أبوكبير بالانتهاء من أعمال التركيبات الداخلية والخارجية لبرج اشارات الشبانات وأثناء التجهيز لعمل الاختبارات تمهيداً لدخوله الخدمة.

تلاحظ قيام بعض الخارجين عن القانون يوم الاثنين الموافق 25 / 7 / 2022 بسرقة أجهزة ومهمات الإشارات من برج الشبانات والجارى تطويره بمعرفة الشركة الألمانية وهى عبارة عن ( عدد 11 صندوق تراكات بمشتملاتهم ) الأمر الذي أدى الى تعطل دخول البرج للتشغيل وجارى حالياً استكمال المهمات بمعرفة الشركة المنفذة لسرعة الاستعداد واطلاق التيار الكهربى وعمل الاختبارات الخاصة تمهيداً لدخوله الخدمة.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع بعد قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بسرقة أجهزة ومهمات وكابلات خاصة بنظم الإشارات في المسافة بين محطات بركة السبع - طنطا - كفر الزيات مما أدى إلى تأخير القطارات والتأثير سلباً على الخدمة المقدمة للجمهور، والذين قد تم القبض عليهم تحويلهم إلى النيابة العسكرية

واهابت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد بالسادة المواطنين التصدي والإبلاغ الفوري عن أي من هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يتسببون في تعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة وذلك من خلال سرقة مكونات أحد أهم مشروعات السكة الحديد التي تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات وهي مشروعات تحديث تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية، والتي هي من ممتلكات الشعب و يتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركات العالمية المنفذة لها وبدفع تكلفتها بالعملة الصعبة.