شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر نتائج الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2022/26 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 146 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2022، نتائج رئيس وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، للدورة النقابية التى بدأت منذ 30 يونيو 2022، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 سنوات ميلادية.
وهنأ الوزير حسن شحاتة على فوزه بمقعد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الدورة 2022 - 2026 ، مؤكداً أن الدولة المصرية حققت ما تسعى إليه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بأن يكون هناك تنظيم نقابي قوي ومناخ عمل جديد داخل التنظيم ، مقدماً كل الشكر والتقدير للعاملين بوزارة القوى العاملة ومديرياتها على ما بذلوه من جهد لانجاح العملية الانتخابية للتنظيم النقابي والمشاركة فى إضفاء صورة ورؤية وشكل غير مسبوق للتنظيم النقابي المصري أمام جميع المنظمات الدولية .