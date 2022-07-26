شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل.. الترخيص لوزير البترول للتعاقد على التنقيب بخليج السويس ودلتا النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر ( ج ) في 18 دیسمبر سنة 2021 القانون رقم 158 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي . في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.





وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه: ( المادة الأولى ) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبتـرول وشركة أيوك برودكشن بي. في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فـي منـاطق خليج السويس ودلتا النيل ، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.





( المادة الثانية )

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون ، وتنفـذ بالاسـتثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .





( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.