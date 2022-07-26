شكرا لقرائتكم خبر عن وادي النيل بنتا للأدوية والمستلزمات الطبية تكشف عن تصنيع "اكسابين" لعلاج جلطات الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف شركة "وادي النيل بنتا للأدوية والمستلزمات الطبية" بعد غد الخميس عن تصنيع مستحضر (اكسابين) لعلاج جلطات الدم. اللواء محمد دبور رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل بنتا للأدوية وقال اللواء محمد دبور رئيس مجلس إدارة شركة "وادي النيل بنتا للأدوية والمستلزمات الطبية" إن الشركة ستقيم احتفالا مساء بعد غدا الخميس للكشف عن إنتاج مستحضر اكسابين (اينوكسبارين صوديوم) بفندق الماسة مدينه نصر.



شركة وادي النيل بنتا للأدوية