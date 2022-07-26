شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 1050 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على مواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمواقف العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بحدائق الاهرام.

وأشار انه تم تنفيذ حملات مكبرة من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لرفع الإشغالات للمحال والمنشأت التجارية على مدار يومين بالقطع ( ب ،ن ،و، ه ،ص، ح) وشوارع الجيش والضغط العالي وجاردنيا و العوضي بحدائق الاهرام.

وقد أسفرت الحملات عن رفع 1050 حالة إشغال شملت كراسى متنوعة وترابيزات وشاشات عرض وصناديق دليفري و 32 استاند بضائع الى جانب إزالة موقف عشوائي للموتوسيكلات وقد تم رفع كافة حالات الاشغالات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تم خلال الحملات ضبط مخزن مخالف اسفل جراج بمنطقة ح وتم اخلاءه بالإضافة الي إزالة سلم متعدي علي الطريق العام بعقار تحت الانشاء بمنطقه و كما تم إيقاف اعمال تشطيب محل بعقار بمنطقة ه‍ . كما تم عمل تنفيذ حملات نظافة وتجريد ورفع مخلفات من قطع أراضي بشارع جاردنيا بالبوابة الاولى الي جانب إزالة 20 حاجز حديدي مقام لحجز أماكن انتظار السيارات بالطريق العام.