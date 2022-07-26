شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: تحرير 9948 مواطنا من الأمية خلال دورة أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة حلوان برئاسة ورعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعات المصرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات الذي عقد في رحاب جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق ورئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.

و حضر اجتماع اللجنة ممثلا لجامعة حلوان الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان نيابة عن الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين أنه خلال الاجتماع تم استعراض نجاح طلاب وطالبات جامعة حلوان حتى دورة أبريل 2022 في تحرير عدد (9948) مواطن ومواطنة، وفقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وذلك خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارت الهيئة العامة لتعليم الكبار بعدة محافظات، لتستمر مشاركات طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحقيق مزيد من الانجازات المشرفة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر في إطار المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية في الجمهورية الجديدة.

وبعد مناقشة الموضوعات المتضمنة في جدول أعمال اللجنة الموقرة استمعت اللجنة في نهاية الاجتماع إلى العروض المقدمة من النماذج المتميزة من طلاب بعض الجامعات المصرية والذين نجحوا في تحرير أكبر عدد من المواطنين من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

كما حضر الاجتماع كلاً من الدكتورة راوية يحي رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا والبحوث ، و الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور عبد الناصر محمد نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب ، ة الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ، و الدكتور خالد عرفان عميد كلية التربية جامعة الأزهر ، و الدكتور حسام جمال الدين وكيل كلية التربية جامعة قناة السويس ، والدكتور عاشور احمد عمري الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور هاني أبو الدهب الأستاذ بكلية التربية جامعة المنيا ، و الدكتور محمد إسماعيل الأستاذ بكلية التربية جامعة السويس، والدكتور إسلام السعيد المدرس بكلية التربية جامعة عين شمس ، والدكتورة اسلام النقيب المدرس بكلية التربية جامعة بورسعيد واحمد عبد العزيز مدير عام الشئون الفنية للمجلس الأعلى للجامعات الموقر ، و بسام زايدة مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة بورسعيد.