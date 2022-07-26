شكرا لقرائتكم خبر عن كلية البنات جامعة عين شمس تعلن: 92% نسبة مؤشرات النجاح بجميع الأقسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات للأداب والعلوم والتربية، بجامعة عين شمس، مؤشرات النجاح في جميع الفرق والشعب بالكليه والمتمثلة فى الأقسام الأدبية والعلمية والتربوية بالكلية ، حيث بلغت نسبة مؤشرات النجاح مايقرب من 92%.

وأعربت الدكتورة أميرة يوسف، عن سعادتها بنسب النجاح التي وصلت إليها طالبات الكلية، فيما أوضحت الدكتورة مى حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن النتائج بالكلية ستعلن تباعا فور الانتهاء من مراجعتها، مؤكدة أن مؤشرات النجاح مرتفعه هذا العام.