شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: إعلان نتائج الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس، الانتهاء من إعلان نتائج الفرقة الثالثة والرابعة "انتظام وانتساب" بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وذلك للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 - 2022 .

وحددت الجامعة عدد من الخطوات على الطلاب اتباعها للاطلاع على النتيجة تفصيلياً، كما يلى:

1- الدخول على https://ums.asu.edu.eg

2- عمل تسجيل الدخول أو login و اختيار كلية الحقوق ويقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم username وكتابة في خانة كلمة السرAbcd1234 في حالة دخول الطالب أول مرة، ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن 8 حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالي ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

وفى سياق متصل، أعلنت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات للأداب والعلوم والتربية، بجامعة عين شمس، مؤشرات النجاح في جميع الفرق والشعب بالكليه والمتمثلة فى الأقسام الأدبية والعلمية والتربوية بالكلية ، حيث بلغت نسبة مؤشرات النجاح مايقرب من 92%.

وأعربت الدكتورة أميرة يوسف، عن سعادتها بنسب النجاح التي وصلت إليها طالبات الكلية، فيما أوضحت الدكتورة مى حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن النتائج بالكلية ستعلن تباعا فور الانتهاء من مراجعتها، مؤكدة أن مؤشرات النجاح مرتفعه هذا العام.