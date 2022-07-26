شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفد جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خلال استقباله وفد جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند أن الأزهر تربطه علاقات علمية وثيقة بالهند، وهناك عدد من الاتفاقيات العلمية بين الجامعة وحكومة الهند وبعض الجامعات، و هذه الاتفاقيات في توطيد العلاقات، ونشر الفكر الوسطي الذي يتبناه الأزهر مشيرًا إلى أن الجامعة يدرس بها أكثر من 200 طالب وطالبة من الهند.

وقدم الدكتور أسامة العبد، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الشكر لرئيس الجامعة؛ لحسن الاستقبال، ولوزير الأوقاف؛ لتوفير التدريب المجاني للوفد الهندي.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله الثقافي، رئيس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية رئيس الوفد: إن مصر تذخر بالكثير من العلماء، وجامعتنا تتشرف بوجود معادلة مع جامعة الأزهر لعدد من كلياتها المتخصصة في اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون، معربًا عن تقديره للأزهر الشريف جامعا وجامعة؛ لدعم الطلاب الوافدين وتشجيعهم.

يذكر أن الوفد الهندي ضم عمداء وأساتذة جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند وحضر اللقاء: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب المشرف العام على أكاديمية وزارة الأوقاف، والدكتور عبد الفتاح جمعة، مدير العلاقات العامة بوزارة الأوقاف، وحامد سيد، مدير عام شئون التعليم بجامعة الأزهر، ونبيل حامد، مدير العلاقات العلمية والثقافية بجامعة الأزهر.