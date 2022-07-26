شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: شهب الدلويات تمطر السماء الخميس والقمر المحاق يعزز فرص رصدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهب دلتا الدلويات تبدأ من منتصف شهر يوليو حتى أواخر شهر أغسطس وتصل ذروتها ليلة 29 يوليو بمعدل 20 شهابا في الساعة في الأماكن المظلمة.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هذا العام سيكون القمر محاقا عند ذروة زخة شهب دلتا الدلويات، مما يسهل رؤية الشهب، ومما قد يزيد من رؤية الشهب هو تداخلها مع زخة شهب البرشويات التي ستصل ذروتها ليلة 13 أغسطس.

وتنتج الشهب من المذنبات أو الكويكبات عندما تقترب من الشمس، وتبدأ أجزاء منها في التحطم وتدخل الغلاف الجوي للأرض عند مرور الأرض في مدارها خلال هذا الحطام ويحدث إحتكاك بجزيئات الهواء وتحترق.

وقال معهد الفلك، إنه يمكن رؤية شهب دلتا الدلويات في اتجاه كوكبة الدلو في الجزء الجنوبي من السماء.