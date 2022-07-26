خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية 2022 من موقع الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى.

ويمكن الحصول على نتيجة الثنوية العامة عبر التسجيل على الرابط.

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس. ​- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً. ​- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة. ​- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة. ​- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني. - يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالسنبة المئوية. - المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قد قال فى تصريحات سابقة: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والشائعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للشائعات ولا توجد لديه أى مصداقية.