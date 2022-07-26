شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة والبترول يبحثان تنظيم فعاليات خفض الكربون بـCOP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لعقد اجتماعاً تنسيقياً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، والوقوف علي مجهودات فريق العمل المشترك من الوزارتين في إنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية وخفض الكربون في قطاعات الطاقة والبترول والغاز ضمن فعاليات المؤتمر تمهيداً لعرض تطورات التعاون في هذا الإطار على اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع المهندس طارق الملا وزير البترول الإجراءات الخاصة بالإعداد والتحضير الجيد لليوم الخاص " بخفض الكربون"، والذى تم إقراره ضمن الايام الموضوعية غير الرسمية خلال مؤتمر قمة المناخ القادم COP27 ، والمهام المنوط بها وزارة البترول خلال الفترة القادمة من العمل على تحديد الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى ذلك اليوم ، تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر ، مؤكدة أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر شمولى يضم كافة الأطياف ، وضرورة البدء فى الحوار مع قطاع البترول لبحث سبل استخدام أفضل التكنولوجيات لخفض الانبعاثات به.

وقد اقترحت وزيرة البيئة تنظيم دائرة مستديرة أوائل شهر سبتمبر القادم لإطلاق حوار حول أهم ثلاثة محاور سيتم مناقشتها خلال اليوم الخاص بخفض الكربون بقمة المناخ ، من أجل الاعداد الجيد لهذا اليوم ، يشارك بها عدد من وزراء البيئة والمناخ ووزراء البترول فى دول العالم وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والشركات المصنعة للكنولوجيات الحديثة ، بحيث يكون من مخرجات ذلك اليوم خطوات فعلية يتم تطبيقها على أرض الواقع تتناسب مع مؤتمر المناخ حيث أنه مؤتمرا للتنفيذ .

ومن جانبه أوضح المهندس طارق الملا أن وزارة البترول ستقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة بتنظيم فعالية خاصة خلال مؤتمر COO27 تتمثل في اليوم المعني بخفض الكربون Decarbonization Day لالقاء الضوء علي السياسات والمبادرات التي تتبني الشركات العاملة في صناعة البترول والغاز في مصر تنفيذها من أجل الحد من الانبعاثات والتقاط الكربون وتخزينه في إطار التزامها بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود العالمية فى مواجهة التغير المناخي ، مشيرا إلى أن هذه الفعالية ستتضمن استعراض الشركات العالمية للتكنولوجيات المتطورة التي تساعد علي الوصول لأفضل النتائج ، واستعراض أفضل الممارسات والنماذج المطبقة لخفض الكربون ، لافتا إلي أن موضوعات التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية و سبل توفير التمويل المالى ستحظي باهتمام كبير خلال تلك الفعالية لدورها الحيوي في دفع جهود خفض الانبعاثات الكربونية الي الامام .

واكد أن شركاء مصر في صناعة البترول والغاز من الشركات العالمية متحمسين للمشاركة في هذه الفعالية خلال المؤتمر لعرض جهودهم وخططهم في هذا الشأن واستعراض احدث التكنولوجيات القابلة للتطبيق في ظل وجود رغبة صادقة في أداء دورهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة .

وقام الوزيران خلال الاجتماع بالوقوف علي مقترح الأجندة النهائية للفعاليات والمناقشات المقرر أن يتضمنها يوم خفض الانبعاثات الكربونية خلال المؤتمر ومراجعة الاستعدادات الجارية لتنظيمه بين فريق العمل المشترك من الوزارتين حرصا علي توفير كل السبل للوصول إلي مخرجات ناجحة من هذا اليوم ، كما تم بحث الاستعدادات ليوم الطاقة Energy Day الذي يتم الاعداد لتنظيمه بمشاركة وزارتي البترول والكهرباء وبالتنسيق مع وزارة البيئة .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي عقد اجتماع آخر خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة نتائج الجهود المنفذة و اعتماد الأجندة النهائية للفعاليات المعنية بالطاقة والبترول خلال المؤتمر تتواكب مع مكانة مصر والأهمية العالمية للمؤتمر .