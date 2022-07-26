شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترصف 5 شوارع رئيسية وتشكل لجنة لمتابعة تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطط رصف وتطوير عدد من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حى العمرانية ومديرية الطرق فى تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع علوبه ضمن خطة تطوير متفرعات شارع الهرم والملك فيصل، حيث تم تنفيذ طبقة الاسفلت الأولى وجارٍ الاستكمال، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك والتنسيق العلم لمسار الطريق بشارع أمون المتفرع من شارع علوبه تمهيداً لبدء أعمال الرصف والتطوير للشارع.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير شارع عبد المنعم إسماعيل (الغيط سابقا) بحى شمال الجيزة من ضمن خطة تطوير المناطق غير المخططة، وذلك في المسافة من شارع الوحدة حتى شارع زكى مطر، وتضمنت أعمال التطوير رصف وتطوير الطريق وتهذيب الأشجار ودعم الشارع بأعمدة الإنارة ورفع كفاءة بالوعات ومطابق الصرف الصحى وتنفيذ بيارات صرف الامطار وبلاط انترلوك بأرصفة المشاة.

واطلع اللواء أحمد راشد على جهود مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع بورسعيد، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الحيوية بالمركز لتحسين الحركة المرورية وللتيسير على المواطنين.

وفى حى الوراق تم رصف الطريق الواقع خلف شارع الغاز حيث تم تنفيذ الطبقة الأولى للرصف ورفع كفاءة أرصفة المشاة، وجارى استكمال الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمنى لها.