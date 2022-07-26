شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن جدول امتحانات الدور الثانى لأبنائنا فى الخارج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الدور الثانى وتحديد المستوى لأبنائنا فى الخارج والتى تبدأ يوم 30 يوليو الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أتاحت رابط الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الأول لأبناء فى الخارج.

جدير بالذكر أنه انطلقت السبت 7 مايو الماضى امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا للدور الأول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم، حيث عقدت الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل امتحان شهادة إتمام بمرحلة التعليم الأساسي) الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة أسئلة اختيار من متعدد.

وأوضحت الوزارة أنه حال وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبنائنا في الخارج (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة.

وأضافت الوزارة أنه تكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي وفي حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة التابع له الطالب.

ولفتت إلى أن الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصرى تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة، كما تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة طبقاً لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.