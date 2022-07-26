شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مديريات الزراعة والطب البيطرى خلال الفترة من 19 الى 26 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 51 من إصدار: "الزراعة في كل مصر"يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 الى 26 يوليو الجاري.

وخلال هذا الاسبوع عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعا مع رؤساء اقسام حماية الأراضي بالإدارات الزراعية، لمتابعة موقف وقف وازالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حيث تم ازالة (10) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كما تم عقد 34 ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها التعاقد على محصول الاذرة الصفراء وعباد الشمس ـ قطن ـ مكافحه الثقابات ودوديه الحشد الخريفية ـ تنميه ريفيه ـ ترشيد المياه ـ موالح، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، متابعة اعمال التسجيل والترقيم والتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن حملات توعية الأهالي بضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية للحيوانات وضرورة تسجيل وترقيم وتحصين الماشية.

بينما كرمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أطباء بعثة الهدى والأضاحي للجهد المبذول من قبل أعضاء البعثة اثناء موسم الحج وتمثيلهم المشرف لمحافظة كفرالشيخ، وعددهم 19 طبيبا بيطريا، كما اعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، الانتهاء من تحصين أكثر من 107 ألف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كذلك تم تحصين أكثر من 6000 طائر ضد الامراض الوبائية، فضلا عن تنظيم 178 ندوة ارشادية و692 لقاء إرشادي للمزارعين والمربيين.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تكثيف حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية في مراكز ايتاى البارد، كوم حمادة، حوش عيسى، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية، والمرور علي الحقول الإرشادية لمحصول الأرز ضمن برنامج ترشيد المياه للمحصول، كما تم تنفيذ أعمال المكافحة ومتابعه الزراعات الصيفية بالزمام الزراعي وفحص زراعات الذرة والارز والقطن، والمرور على محلات الاتجار في المبيدات.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على عدد من الجمعيات الزراعية، للوقوف على حركة توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتعامل مع منظومة دعم المزارع (كارت الفلاح) ، كما تم المرور على زراعات القطن والذرة والارز، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية، لمتابعة سير الاعمال، وازالة اية عوائق، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم عن تكثيف حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما استقبلت مديرية الزراعة رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووفد من بحوث القطن والذرة حيث تم عقد اجتماع لمناقشة الخطة الدورية لمكافحة الآفات وتكثيف حملات المكافحة والإرشاد والمتابعة الميدانية، كما تم المرور على زراعات القطن والذرة في الحقول.

واعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر استمرار اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع حيث قامت لجنه من وحدة سفاجا البيطرية بتحصين وتسجيل وترقيم الحيوانات وتوعية المربين بأهمية التحصينات والتسجيل والترقيم، كما استكملت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أعمال الحملة القومية للتحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم مواصلة حملات المرور على لجان التحصين بنواحي المحافظة، وتوعية المربيين بأهمية تحصين الحيوانات والتأمين على الماشية حفاظاً على الثروة الحيوانية، ومنع دخول أي أمراض وبائية.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء مواصلة اعمال التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمحافظة، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، حملة بالتعاون مع مجلس مدينة سيوة لرش اشجار النخيل على الطرق الرئيسية بالواحة للوقاية من اصابه أشجار النخيل بآفة العنكبوت الأحمر.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء المرور على الزراعات الصيفية وإجراء حصر دقيق لها على مستوي الجمعيات الزراعية بمدن المحافظة، كما تم عقد اجتماع مشترك مع جمعية شباب المستقبل الأهلية لتنسيق وتوحيد الجهود للمشاركة بمؤتمر شرم الشيخ للتغيرات المناخية، كما تم متابعة مزرعة الدواجن بالمنطقة الصناعية بطور سيناء لانتاج 6000 دجاجة بلدي بهدف ضخها في اسواق المحافظة، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان ندوه ارشاديه بناحية بنبان، للتوعية بخطورة التعدي على الاراضي الزراعية، واهمية التحول لنظم الري الحديث، كما عقدت مديرية الطب البيطري لقاءات إرشادية بنواحي ادفو مع المزارعين للتوعية بالتحصينات وأهميتها لوقاية الحيوانات وترقيم الحيوانات والتأمين عليهم ورعايتهم.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران حاليا 4 اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.