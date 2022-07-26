شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد فئات الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات أبناؤنا فى الخارج دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى وتحديد المستوى لـ" أبناؤنا فى الخارج " تبدأ السبت 30 يوليو الجارى، موضحة أنه الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدور الثاني لابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 هي :

الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الاول بمصر 2021 / 2022 والمتقدمين للدور الثاني على نظام ابناؤنا في الخارج

الطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2021 / 2022 ولهم دور ثان ، ولم يتمكنوا من أداء كل الامتحانات لأي سبب تقني أو فنى.

- طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري الذين أدوا امتحانات الدور الاول 2021 / 2022 ولهم دور ثان.

- التقديم الكترونى لامتحانات تحديد المستوى من خلال المنصة الإلكترونية.

- تسليم أصل شهادة الميلاد وأصل الشهادة الدولية إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو اليد.

- دفع الرسوم من خلال الدفع الإلكترونى على منصة أبناؤنا فى الخارج وقدرها 150 دولار.