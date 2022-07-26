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التعليم تحدد فئات الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات أبناؤنا فى الخارج دور ثان

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى وتحديد المستوى لـ" أبناؤنا فى الخارج " تبدأ السبت 30 يوليو الجارى، موضحة أنه الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدور الثاني لابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 هي :

 

الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الاول بمصر 2021 / 2022 والمتقدمين للدور الثاني على نظام ابناؤنا في الخارج

الطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2021 / 2022 ولهم دور ثان ، ولم يتمكنوا من أداء  كل الامتحانات لأي سبب تقني أو فنى.

 

- طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري الذين أدوا امتحانات الدور الاول 2021 / 2022 ولهم دور ثان.

 

- التقديم الكترونى لامتحانات تحديد المستوى من خلال المنصة الإلكترونية.

- تسليم أصل شهادة الميلاد وأصل الشهادة الدولية إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو اليد.

- دفع الرسوم من خلال الدفع الإلكترونى على منصة أبناؤنا فى الخارج وقدرها 150 دولار.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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