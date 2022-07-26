شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات ملفات مشروعات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة موقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات، من خلال التوسع فى استخدام منظومة التحول الرقمى، مؤكداً اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية التكنولوجية فى مختلف ربوع الجمهورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، تناول الدكتور عمرو طلعت محور تنمية صناعة تصميم الإلكترونيات، حيث أشار إلى أنه جار وضع استراتيجية من قبل رواد صناعة تصميم الإلكترونيات المصريين، من أجل تحقيق عدة أهداف تتمثل في تنمية القدرات من خلال توفير قاعدة من الشباب المدرب عن طريق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى خبراء الصناعة، كما نعمل على تهيئة مناخ الأعمال ليكون داعماً وجاذباً للشركات العاملة في قطاع تصميم الإلكترونيات، مضيفا أننا نستهدف كذلك النفاذ إلى الأسواق الدولية المختلفة عن طريق وضع تصور يمكن للشركات المصرية من خلاله المنافسة في تلك الأسواق، وذلك بواسطة بناء سابقة أعمال متميزة تسمح للشركات فى التوسع إقليمياً خلال نموها.

كما تناول الوزير الجهود المبذولة فى إطار تطبيق منظومة التقاضى عن بعد، وما يتضمن ذلك من تحديد لمراحل التطبيق وفقاً للتشريعات المتاحة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل فى هذا الصدد، لافتاً كذلك إلى موقف أداء منظومة النيابات، والتى تأتى فى إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن متوسط الحركة على برنامج العدالة وصل إلى 700 ألف يومياً.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف تطور وتنوع الخدمات المقدمة من خلال البريد المصرى، الذى تنتشر فروعه على مستوى الجمهورية.