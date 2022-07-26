شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنشر صورا لمشروعات حياة كريمة فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا لمشروعات مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"، في عدد من المحافظات، وذلك ضمن توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة في المبادرة.

وتابعت وزارة التنمية المحلية بعض المشروعات المنفذة فى محافظات الأقصر وسوهاج والغربية والمنوفية وأسوان، فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات في مبادرة "حياة كريمة".

وأكدت وزارة التنمية المحلية، المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لضمان تحقيق أهدافها من تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير عيشة كريمة للمواطنين.

فى سياق متصل، أوضح تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم صرف خلال العام المالى 21/2022 (فقط) ما يزيد عن 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحى ضمن مُبادرة "حياة كريمة".

وارتفع تكلفة مشروعات حياة كريمة من 600 مليار جنيه إلى ما يقرب من تريليون جنيه، موضحا أن ميادة حياة كريمة تعد أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، وحجم المشروعات التى يتم تنفيذها.

وتستهدف الدولة المصرية الانتهاء من تطوير كافة قرى الريف المصرى البالغ عددها 4600 قرية تضم 58 مليون نسمة بحلول عام 2025 بدلًا من 2030، مما سيسهم فى اختصار 5 سنوات من عمر التنمية، وتحقيق واحدا من أهم أهدافها وهو القضاء على الفقر، حيث يعد خفض معدلات الفقر أحد أهم أهداف مبادرة حياة كريمة، والتى ركزت على أفقر 375 قرية خلال مرحلتها التمهيدية عام 2019، والتى نجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11% فى المتوسط.