شكرا لقرائتكم خبر عن 12 أغسطس.. الملتقى التوظيفى الأول للأطباء البيطريين بمركز البحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين، إنه من المقرر أن يتم إطلاق فعاليات الملتقى التوظيفى والتدريبى الأول للأطباء البيطريين، يوم الجمعة 12 أغسطس المقبل.

أوضح الدكتور جمال شمس، عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الشركات والأدوية، أن الملتقى يقام بمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية بالدقى، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت الخطوط العريضة لتنظيم الملتقى التوظيفى والتدريبى الأول للطب البيطرى، بحضور الشركات المحلية والدولية العاملة فى مجال الأدوية والمستحضرات وإضافات الأعلاف والأمصال واللقاحات، والأطباء البيطريين المختصين فى أمور العلاج والوقاية ومصانع اللحوم والألبان والأغذية وكبار المربين والمنتجين فى السوق، لافتا إلى أن الهدف من المؤتمر توفير فرص عمل للأطباء البيطريين فى سوق الأدوية.

وأضاف أنه سيتم دعوة حكماء المهنة والجهات التنفيذية فى جهات الرقابة على الدواء وأعضاء الغرف التجارية الدوائية لحضور الملتقى التوظيفى، موجها الدعوة للأطباء البيطريين، مؤكداً أن الهدف من الملتقى توفير فرص عمل للأطباء البيطريين على مستوى مصر.