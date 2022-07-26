شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المدارس تراجع ملفات الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس تراجع ملفات الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوى العام بعد التقديم الإلكترونى الذى تم خلال الفترة الماضية استعدادا للعام الدراسي الجديد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

يبدأ العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثاني.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

تتمنى الوزارة لجميع الطلاب عاماً دراسياً مليئاً بالتعلم والإنجازات.