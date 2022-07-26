شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات التى لا تعرفها عن هيئة المساحة بوزارة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشئت الهيئة العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والرى، عام 1898 وهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة، وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى والعقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول هيئة المساحة.

1- أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء.

2-لها خبرة تزيد على 122 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى.

3-مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة.

4-تتولى تحديد مواعيد مواقيت الصلاة من خلال الإدارة العامة للجيوديسيا بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر وهيئة الأوقاف.

5- تقدم خدمات الحسابات الفلكية وإصدار التقويم وتحديد قبلة المساجد وخطوط وقوف المصلين، وحساب مواقيت الصلاة فى مصر وعددمن الدول العربية والأجنبية .

6-تستطلع أهلة الأشهر الهجرية من خلال لجان رصد بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية و تحت رعاية مفتى الجمهورية.

7-تشترك الهيئة مع الشهر العقارى والضرائب في عملية تسجيل الملكيات حيث تقوم الهيئة بالعمل المساحي، وإعطاء المواطن خريطة ودفترمسجل فيه بيانات الملكية والضرائب المقررة ويحرر الشهر العقاري عقد الملكية.

8-تقوم بتكوين الخرائط الجغرافية والأطالس مختلفة الأغراض بهدف استخدامها في الدراسات المختلفة، وتصميم وطباعة بعض الطوابعوالشهادات الخاصة بالجامعات المصرية وكذلك الرسومات الفنية والبيانية الدقيقة التي يطلبها القطاع العام مثل هيئة الأرصاد وامتحاناتالجامعات والمعاهد وغيرها.

9- تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات الجغرافية في صور وأشكال مختلفة تناسب الغرض المطلوبلأجله لدعم الاحتياجات الفردية والقومية وتصف هذه المعلومات الأراضي المصرية، والمعالم الموجودة وملكياتها ويتم تداول هذه المعلومات فىشكل أعمال مساحية وخرائط ورقية ورقمية وقواعد بيانات جغرافية ومنتجات مساحية أخرى.