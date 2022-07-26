شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ40 درجة بالقاهرة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت كما يلى :
- الثلاثاء 26 يوليو :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
- الأربعاء 27 يوليو :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
- الخميس 28 يوليو :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة
- الجمعة 29 يوليو :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة
- السبت 30 يوليو :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة
شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة