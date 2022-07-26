شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ40 درجة بالقاهرة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .



وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت كما يلى : وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت كما يلى : - الثلاثاء 26 يوليو : - الثلاثاء 26 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة



- الأربعاء 27 يوليو : - الأربعاء 27 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة



- الخميس 28 يوليو : - الخميس 28 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة



- الجمعة 29 يوليو : - الجمعة 29 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة



- السبت 30 يوليو : - السبت 30 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة