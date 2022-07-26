شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أبرز خدمات المرتل فى الكنيسة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المرتل إحدى رتب الشماس في الكنيسة الأرثوذكسية وحددت لائحة المجمع المقدس مسئوليته أمام كهنة الكنيسة التي يعمل بها، والتي تتمثل في الآتى:

أولا: الخدمات الطقسية

1 – يقصد بذلك الانتظام في الخدمة بالزى الطقسى بالشماس ( التونية + البطرشيل) أثناء صلوات القداس الإلهى والصلوات الليتورجية والمناسبات الكنسية.

2 – التناول من الأسرار المقدسة بانتظام.

3 – المرتل مسئول عن تنظيم خدمة الألحان والمردات أثناء القداسات الإلهية والعشيات والتسبحة وغيرها.

4 – المرتل مسئول عن صلوات وطقوس الكنيسة الأخرى مثل المعمودية وصلوات الإكليل والخطبة وكذا الجنازات... إلخ.

ثانيا: الخدمات الوظيفية

1 – تسلم الألحان والتسبحة لجميع المراحل السنية طبقا لخطة معتمدة من الأمانة العامة للخدمة التي يتم وضعها بالتنسيق مع مرتل الكنيسة.

2 – الالتزام بالمواعيد على أن يكون الغياب والإجازات بموافقة مسبقة من الأب الكاهن المسئول.

3 – للمرتل الحق في الحصول على إجازة يوم كامل أسبوعيا فيما عدا أيام الخدمة.