شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من سفراء دول المكسيك وبنما وغواتيمالا في ضيافة وكالة الفضاء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت وكالة الفضاء المصرية أمس الاثنين 25/7/2022 وفدًا دبلوماسيَا رفيع المستوى من سفراء دول المكسيك وبنما وجواتيلاما، وهم سفير دولة المكسيك جوس أوكتافيو ، وسفير دولة غواتيمالا لويس رائول وسفير دولة بنما اليخاندرو ايفان، حيث قام الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بالترحيب بالسفراء وذلك في قاعة كبار الزوار، بحضور نائب الرئيس التنفيذي الدكتور إسلام أبو المجد ، والدكتور هشام العسكرى نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور سامى شديد مستشار نظام قطاع الفضاء بالوكالة.

وتضمنت الزيارة جولات داخل معامل الوكالة وتفقد الأقمار الصناعية المتنوعة وأحدث الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتمثلة في المهندسين والطاقم ككل، كما تمت زيارة إلى مبنى AIT للتعرف على آخر ما توصلت له الوكالة من إمكانيات.

و أعرب سفراء الدول عن إنبهارهم بمبنى وكالة الفضاء الحديث ورؤيتهم للمشاريع والإنجازات التي تقوم بها، وأضافوا أن الأقمار الصناعية تعد من أهم الأنظمة الحديثة لتحقيق سبل التواصل والعديد من المتطلبات الهامة للمجتمعات والتي تسعى الدول إلى تطويرها بقوة في الوقت الراهن.

وقدم دكتور أيمن محمود رئيس قطاع الكاميرات الفضائية، عرض تقديمي عن تاريخ نشأة وكالة الفضاء المصرية وامكانياتها من حيث الأقمار الصناعية المختلفة في أحجامها والمتنوعة في مهامها، وبرنامج بناء القدرات متضمنًا برامج التدريبات وورش العمل مع المدارس وعرض مشروع الكان سات القمر الصناعي المصغر لطلب المدارس، والزيارات المتعددة للوكالة من قبل المدارس والجامعات، مشيرًا إلى مشاريع التعاون مع الجامعات كقمر الجامعات ومشروع القمر الصناعي التعليمي Space Keys، وكذلك تم التنويه عن مشروع قمر التنمية الإفريقي والذي تعمل عليه وكالة الفضاء المصرية حاليًا.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد القوصي عن رغبته بتفعيل العلاقات بين وكالة الفضاء المصرية وسفراء الدول وعقد اتفاقات بين الجانبين للإستفادة من خلال تبادل الخبرات والمهارات والكفاءات الهندسية والعلمية والبشرية وتفعيل العلاقات المشتركة لصالح الجميع و لتحقيق التعاون الفعلي في مجال بناء الأقمار الصناعية وكافة الأنشطة الأخرى المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الخبرات القصوى وعلاقاتهم مع وكالات الفضاء الأخرى في تحقيق أكبر قدر ممكن من تبادل الكفاءات في قطاع الفضاء.