شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة: 135 ألفا تقدموا لمسابقة الـ30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، على مباحثاته مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول سير مسابقة الثلاثين ألف معلم، كاشفا: "تقدم نحو 135ألف شخص في مسابقة الثلاثين ألف معلم حتى الآن، ما يعكس إقبالا كبيرا على الوظائف، ويعني أن الوظيفة العامة لازلت مقصدا لشرائح كبيرة، وأن الطلب عليها مرتفعا وأن الإقبال على وظيفة المعلم أمر جيد يعكس أهميتها".

أضاف الشيخ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، أنه بالرغم من تقدم نحو 135 ألف شخص في المسابقة الخاصة بثلاثين ألف معلم، ليس معناه في ذات الوقت أن الشروط تنطبق عليهم جميعا، وأن المرحلة الراهنة هي مرحلة الفحص والتدقيق للتأكد أن التقديم تم وفقا للمطلوب.

وتابع رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن فترة التدقيق تتعلق بنحو 27 مسابقة لكل محافظة بنوعين من المسابقات، إحداها يتعلق بمسابقة مساعد معلم رياض أطفال ومساعد معلم فصل، وبالتالي نتحدث عن 27 محافظة بمسابقتين وعليه كل محافظة ستنتهي فيها عمليات الفحص والتدقيق، ستبدأ مباشرة في أغسطس وفقا لكل محافظة في عقد الاختبارات.