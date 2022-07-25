متحدث الصحة: لم يظهر فى مصر أى حالات إصابة بجدرى القرود

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من جدرى القرود باعتباره حالة طارئة دوليا، ومصر من الدول التى لم يظهر فيها حتى هذه اللحظة إصابة مؤكدة بجدرى القردة.

أضاف حسام عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن إجراءات مواجهة جدرى القردة فى مصر تبدأ بالترصد الدقيق داخل البلد، وأن من يثبت إصابته لا يسافر إلا لضرورة طبية، كمثلا تلقى العلاج فى مكان آخر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "كورونا مرض سريع الانتشار ويستطيع المريض أن ينقل العدوى إلى عدد أكبر، أما فى حالة جدرى القرود فالمرض يحتاج إلى اختلاط وثيق والمريض لا يكون معدى إلا بعد ظهور البثور على سطح الجلد".

وأكمل: "فى حالة الاشتباه وفقا للمعايير الدولية، يتم التعامل معها من خلال مستشفى الحميات بآليات نقل تراعى مكافحة العدوى والتأكد من عدم الانتقال والإصابة بالمرض".