أكرم القصاص: مصر حريصة على بناء سياسة متوازنة منحازة إلى مصلحة الشعب

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365، إن مصر على مدى تاريخها حريصة على بناء سياسة متوازنة حتى فى ظل ارتفاع الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى وأمريكا، مؤكدا أن قمة جدة أوضحت نضوج الموقف العربي.

وأضاف خلال مداخلة عبر زووم، مع الإعلامى عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأى عام"، عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الإثنين، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة جدة يوضح أن هناك سياسية خارجية مصرية تقوم على الشراكة والتعاون ودعم الدول الوطنية، لافتا إلى أن مصر لا تضع أوراقها فى موقع واحد لأن السياسات المتوازنة عبارة عن رهانات.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على امتصاص تأثير الأزمات بشكل لا يؤثر على المواطنين وهو ما ظهر فى قراراتها، مؤكدا أن خطاب الرئيس فى جدة خطاب عربى ناضج. مؤكدا أن الطريق أصبح أفضل لطرح مبادرات السلام وخفض التوتر وهو موقف ناضج ويتماشى مع السياسة المصرية التى كانت سياسة مصر على مدى عقود كثيرة، وتتضح الآن مع تأكيد الرئيس السيسى أن التحركات من أجل مصلحة الشعب والدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر لها سياساتها المستقلة التى تؤكد استقلالها وهناك ثقة فى السياسة المصرية التى تنحاز إلى المصلحة العليا والدفع إلى السلام.

ولفت إلى أن أوروبا تعانى من انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية عليها وهو ما جعل فرنسا تحاول التواصل بشكل أو بأخر مع روسيا.