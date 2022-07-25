شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بالمقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

يبدأ العام الدراسى الجديد 2022/2023 السبت 1 أكتوبر 2022.

تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى 26 يناير 2023

تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023

يبدأ الفصل الدراسي الثاني فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.