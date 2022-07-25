شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تشارك في اجتماع البورد العربى في الأردن بحضور 13 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى اجتماع البورد العربى للتمريض والقبالة بالأردن، بعد توقف دام 3 سنوات نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمشاركة 13 دولة عربية؛ مصر، لبنان، سلطنة عمان، البحرين، الأمارات، قطر، الكويت، العراق، الأردن، فلسطين، السودان، ليبيا، سوريا.

واستهلت الاجتماع الدكتورة ميرنا ضومط عميد كلية تمريض بلبنان، والقائم بأعمال رئيس المجلس العلمى لاختصاص التمريضية بالبورد العربى، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاختيار الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض عضو لجنة الامتحانات بالبورد العربى، وذلك لاختيارها بالتعيين فى مجلس الشيوخ، والذى يدل على تقدير القيادة السياسية بمصر لمهنة التمريض، وتمنت أن يسود هذا الفكر لرؤساء العالم تقديراً لمهنة التمريض ودورهم الهام لخدمة المواطنين.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة كوثر محمود، تجربة تنفيذ برنامج البورد العربى فى جمهورية مصر العربية، والذى تم تطبيقه بجامعة المنصورة وعرض مميزات تطبيق البرنامج والتحديات التى واجهت تطبيقه، والخروج بمسمى وظيفى يليق بالجهد المبذول لدارسى البورد العربى تتناسب مع المناهج الدراسية.

وأضافت كوثر محمود، أنه تم مناقشة وضع خطة توعية مجتمعية على أهمية تطبيق البورد العربى بالدول العربية لجميع الفريق الصحى.

وأشادت نقيب التمريض، بدعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، لأفراد هيئة التمريض خلال جائحة فيروس كورونا، واهتمامه بتمثل مصر فى إجتماعات البورد العربى ممثلة فى نقيب التمريض.

ومن جانبها استعرضت دولة العراق، طلبها لتطبيق البورد العربى فى مجال الطوارئ والحالات الحرجة ومناقشة عدد سنوات الدراسة والمناهج العلمية، كما استعرضت دولة عمان عن ضرورة ربط المناهج بالامتحانات واعادة التقييم والعمل على حل أى مشاكل تواجه الدول فى تنفيذ البورد العربى.

وبدورها، أكدت الدكتورة ميرنا ضومط، على ضرورة وضع معايير فى المناهج الدراسية للبورد العربى تتناسب مع المعايير العالمية، كما أشارت دولة الكويت على ضرورة التعلم من الدروس المستفادة وتجربة مصر فى تلافى أو تحديات أو مشاكل مستقبلية.

كما أشارت ممثل دولة قطر إلى مشاركتها لأول مرة فى اجتماعات البورد العربى معربة عن امتنانها لحضور اللقاء للإستفادة منه وتطبيقه فى قطر، كما أفادت ممثل دولة العراق بضرورة وجود مقومات تتماشى مع معايير الاعتماد لتطبيق البورد العربى للتمريض فى العراق، كما أفادت ممثل دولة الامارات ومقرر اللجنة عن أهمية الاستفادة من تجربة مصر والعمل على حل التحديات الموجودة وتطبيق البورد العربى فى جميع الدول العربية.



جانب من الاجتماع