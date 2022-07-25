شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: نجاح 40 قسطرة قلب خلال 3 أيام في مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إجراء 40 عملية قسطرة قلبية خلال 3 أيام فقط بمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بتكلفة قدرها 300 جنيه فقط لعملية القسطرة الواحدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تنوعت الــ 40 عملية قسطرة قلبية، مابين إجراء قساطر تشخيصية، وتركيب دعامات، مضيفة أن استحداث خدمات القسطرة القلبية لعلاج مرضى القلب بمستشفى طيبة التخصصي، يعد ضمن إنجازات المستشفى منذ بداية تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر في 16 فبراير من العام الماضي.

وتابعت، أنه تم إجراء القساطر للمرضى بنجاح، تحت إشراف نخبة من الفريق الطبي المتميز بمستشفى طيبة التخصصي، والذي يضم كلًا من د. أحمد محمد حسان، أستاذ واستشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات جامعة الأزهر، واستشاريي القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي "د. حسين كُراع، د. عصام بسطاوي، د. بدوي إمبابي"، وأخصائيي القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى "د. محمد عبدالغفار، د. رشا الحداد، د. مينا نبيل، د. أحمد طلعت"، وبمعاونة فريق التمريض وفريق أخصائيي وفنيي الأشعة المتميزين بالمستشفى.

ولفتت الهيئة، إلى أن مستشفى طيبة التخصصي هي أول مستشفى معتمد بصعيد مصر، حاصلة على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، والتي تضاهي نظم الصحة العالمية لضمان سلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وترسخ الركائز الأساسية في نجاح تقديم الخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بجودة عالمية.

وأشارت، إلى أنه قدمت مستشفي طيبة التخصصى أكثر من 800 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر حتى الآن، كما تقدم المستشفى العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين منها خدمات الطوارئ، وحدة الكُلى الصناعي، العيادات الخارجية، جراحة القلب والصدر، القلب والأوعية الدموية، الجراحة العامة، أمراض النساء والولادة، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الرعاية المركزة العامة، رعاية جراحة القلب المفتوح، الأطفال المبتسرين، الجهاز الهضمي والمناظير، جراحة المسالك البولية، جراحه التجميل، جراحة الأوعية الدموية، جراحه المخ والأعصاب، الرمد ، الأسنان، الجلدية، النفسية والعصبية.