شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة: اللعاب ولمس الجلد من وسائل انتقال جدري القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر الشربينى، أستاذ المناعة بجامعة نتنجهام ببريطانيا، إن وسائل انتقال جدري القردة، تتمثل في اللعاب وتلامس الجلد من شخص لآخر مصاب بطفح جلدي.

أضاف الشربيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن جدري القردة لم يطور من نفسه حتى الآن، رغم اكتشافه منذ سنوات، وليس مثل وباء كورونا، الذي ينتشر بشكل سريع جدا.

وتابع أستاذ المناعة بجامعة نتنجهام ببريطانيا، أن جدري القردة له علاج فعال، عن طريق مضادات الفيروسات والتطعيمات.