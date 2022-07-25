شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة: تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات.. 30 ألفا كل سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه سيتم تعيين 30 ألف مدرس سنويا، لمدة 5 سنوات، ليكون الإجمالي النهائي لعدد المعلمين 150 ألفا.

وأضاف الشيخ في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن هناك رغبة شديدة للقيادة السياسية، بضرورة وجود أجيال جديدة قادرة على الإضافة والتنوير في الفترة المقبلة، وهذا ينعكس في تعيين المعلمين الجدد بالهيكل الإداري للدولة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم تحديد الاحتياجات من خلال التعاون مع الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائلا: "من تقدم 135060 شخص حتى الآن لمسابقة التربية والتعليم".

وتابع: "لدينا مسابقة لكل محافظة في مصر، وعلى سبيل المثال وظيفة المعلم المساعد مطلوب 1417 وتقدم لها حتى الآن أكثر من 4000 شخص، والنظام مميكن تماما وعلى الجميع التركيز في الامتحانات، لأنه لن ينفع أحد آخر وليست هناك واسطة في التعيينات"، مشيرا إلى أن بدء الامتحانات ستكون في شهر أغسطس المقبل.