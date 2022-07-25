شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح حقيقة تدريس العلوم والرياضيات باللغات لطلاب الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تدريس العلوم والرياضيات للمرحلة الإعدادية، قائلا: "هذا يعود على عمل لم ينته بعد والمقصود "المصطلحات والرموز" وليس تدريس كامل باللغات الأجنبية وينطبق على من هم فى نظام التعليم الجديد حين يصلوا إلى المرحلة الإعدادية ولكن لنتذكر أن كل هذا ما يزال فى مراحل التطوير ولم ننته منه بعد".

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

يبدأ العام الدراسى يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهى يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسى الأول و96 يوم للفصل الدراسى الثاني.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

تتمنى الوزارة لجميع الطلاب عاماً دراسياً مليئاً بالتعلم والإنجازات.