عزة مصطفى: الرئيس السيسي يوجه بعلاج مواطن يعانى من مشاكل فى الوجه والفكين

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بعلاج إبراهيم محمود الذى يعانى من مشاكل فى الوجه والفكين.

وكانت الإعلامية عزة مصطفى عرضت عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد حالة إبراهيم محمود الذى يعانى من مشاكل فى الوجه والفكين.

وقال إبراهيم محمود الذى يعانى من مشاكل فى الوجه والفكين، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى بعد استجابة الرئيس لحالته: "ربنا يخلي لينا الرئيس السيسي والحمدلله انه استجاب ونشكره على كل اللي بيقدمه لمصر والشعب".

الشاب يدعى إبراهيم بكلية الآداب جامعة الزقازيق، يعاني من إصابات كبيرة نتيجة تعرضه لحادثة، حيث قال: «نفسي ارجع افتح بوقي زي الناس.. عايش على شرب عصير وبعاني مشكلات فى الأسنان اللي اتكسرت فى الحادثة، بخلاف مشكلات فى العين وتأثرها بسبب الحادثة وفي مشكلة في الرؤية، نفسي أعيش زي الناس واطمن».

وقال والد الشاب:« لو هبيع اللي معاىا مش هبخل 4 سنين ومفيش أي حاجة لا عارف يأكل ولا يشرب عاوز حاجة تعالجه ويبقى زيي بقية الشباب».