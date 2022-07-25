الصحة العالمية: اللقاحات المستخدمة للجدرى فعالة لجدرى القرود بنسبة 80%

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة شيرين النصرى مسؤول وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن "جدرى القرود" ليس جديد، فهو مرض موجود ولكن الحالات كانت فى أماكن متوطنة، وما نشهده هو تغير فى نمط المرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دى إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن المرض حالة طوارئ، لأنه غير اعتيادى، ويقتضى إجراءات دولية، والإعلان ليس بث حالة هلع ولكن لضمان تسارع وتيرة الاستجابة، وتضافر الجهود الدولية.

وأوضحت أن المنظمة وضعت عدة توصيات للمرض، ووجهت دعوى للتعاون مع المنظمة للعمل على توفير لقاح وعلاج لجميع الدول بشكل عاجل، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى وافق على استخدام اللقاح الدنماركى ضد جدى القرود.

وأشارت إلى أن اللقاحات التى كانت تستخدم للجدرى فعالة لجدرى القرود، وبعض الدول بالفعل بدأت باستخدام، لافتة إلى أنها فعالة بنسبة 80% لجدرى القرود.

وأكدت على ضرورة غسل الأيدى والابتعاد عن المصابين، ومن يشعر بأعراض يتوجه لمقدمى الخدمة الصحية، ومن يراعى مريض يرتدى القفازات، وهى مبادئ الصحة العامة، ومن يشعر بالأعراض يعزل نفسه، ويسلم نفسه لمقدمى الخدمة الصحية.