شكرا لقرائتكم خبر عن 31 يوليو موعد حلف اليمين لمعاوني النيابة الإدارية الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة صدور القرارات الجمهورية أرقام "319/2022" ، بتعيين عدد 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (320 / 2022) والخاص بتعيين عدد 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

فقد تقرر أن تكون مراسم حلف اليمين القانونية للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد، يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022 بمقر وزارة العدل بلاظوغلي، وفقًا للآتي:

أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة ٢٠١٥ المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٣١٩ / ٢٠٢٢)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٢٩٦ / ٢٠٢٢) التواجد بمقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة ٢٠١٦ المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٣٢٠ / ٢٠٢٢) التواجد في مقر الوزارة في الساعة الثانية ظهرًا،

تنبيه هام:

ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.

يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.