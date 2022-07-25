شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للجامعات المصرية يكرم رئيس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المجلس الأعلى للجامعات المصرية اليوم الاثنين في اجتماعه الشهري الذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، إضافة إلى رؤساء الجامعات المصرية الحكومية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود ومشاركات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والتي كانت سببًا في ثراء هذه الاجتماعات الشهرية، وثمن أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية من خلال رؤساء الجامعات التعاون البناء الذي قام به طيلة فترة رئاسته لجامعة الأزهر من خلال التعاون المثمر والبناء بين الجامعة وجميع زملائه من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية.