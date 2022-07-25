شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين للشراكة الصناعية التكاملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

وحضر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع وزراء الدول الأعضاء فى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

وعقد اليوم الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن، بعد اجتماعات تحضيرية شهدها يومي 23 و 24 يوليو.

وتتضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من هذه المبادرة، والتي تتمثل في عدد من القطاعات الإنتاجية، من بينها إنتاج الحبوب، والإنتاج الحيوانى، وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، وتشهد اللجنة العليا بحث الحوافز اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.