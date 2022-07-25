شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: 7 أغسطس موعد التقدم الإلكترونى لامتحانات الدبلومات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه أيضًا، على مواعيد فتح باب التقديم الإلكتروني للتقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد على موقع المجلس الأعلى للجامعات https://scu.eg/ يوم الأحد الموافق 7/8/2022، مع مراعاة إمكانية مد فترة التقديم مراعاةً لمواعيد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس وافق أيضًا على تشكيل لجنة قطاع مستقلة للعلوم البينية لنظر البرامج البينية بالجامعات، وتُقدم الجامعات ترشيحاتها من الأساتذة والخبراء تمهيدًا لصدور قرار بتشكيل هذه اللجنة وبدء عملها خلال الفترة القادمة، وذلك لمواكبة التطور المعاصر في التخصصات العلمية.