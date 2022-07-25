شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن فتح مكتب بكل مدارس التكنولوجيا التطبيقية لمساعدة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح مكتب بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو مدارس التعليم المزدوج أو مراكز التميز لمساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد الأنظمة التعليمية سالفة الذكر، وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا على الموقع الخاص بالتقديم، ذلك بالإضافة إلى إتاحة إبداء الطلاب الذين لا يستطيعون التسجيل إلكترونيًا أو تواجههم أي مشكلة في تسجيل رغباتهم بالالتحاق بأحد مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو مدارس التعليم المزدوج أو مراكز التميز على الاستمارة التالية. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd45pPRxwtkKj_0epDqOXkNClfJPgbdjJwD-Vl9-pU8JNYSbw/viewform، وسيتم التواصل معهم تليفونيًا أو عبر البريد الإلكتروني من قبل ممثلين كل نظام.

وأكدت الوزارة، أنها تتابع عن كثب عملية التسجيل الإلكتروني للطلاب وتعمل بشكل مستمر على حل أي مشكلة تواجههم وتوفر كافة السبل لتيسير عملية التسجيل.

جدير بالذكر، أنه قد أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز حتى الأحد الموافق 31 يوليو 2022 على الرابط التالي https://dualedu.moe.gov.eg