سفارة ألمانيا تستضيف ختام مشروع مدارس باش البيئة لتوعية الطلاب بقضايا المناخ

القاهرة - سامية سيد - انعقدت في سفارة ألمانيا بالقاهرة، الفعالية الختامية لمشروع مدارس باش البيئي "إيكو هيروز"، الذي قام معهد "جوته" الإسكندرية بالإشراف عليه، بالتعاون مع منظمة (Youthinkgreen)، وبدعم من السفارة الألمانية، ومحادثات القاهرة للمناخ.

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، اليوم الإثنين، أن هذا المشروع استهدف زيادة الوعي لدى طلاب مدارس (باش) من مختلف محافظات مصر عن القضايا البيئية، والعمل لأكثر من شهرين على إيجاد حلول لها وتطبيقها، مشيرا إلى قيام حوالي 90 طالبا وطالبة من الإسكندرية والقاهرة ودمنهور وسوهاج - منقسمين على 11 مجموعة – خلال هذا المشروع بالتعرف على المشكلات البيئية في ورش العمل التحضيرية وبإعداد خطط مشروعاتهم .

وأضاف البيان أن هؤلاء الطلاب قاموا برحلات استكشافية، وبزيارة مصنع البلاستيك في القاهرة، وأنظمة الطاقة الشمسية بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية، وجزيرة قرمان في سوهاج في غضون أربعة أسابيع، موضحا أن مجموعات الطلاب عرضت في ختام المشروع أفلاما توثيقية قصيرة عن نتائج عملهم والإجراءات التي قاموا بها للحفاظ على البيئة.

وقد قامت لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة خبراء باختيار أفضل المشروعات؛ حيث فازت مجموعة الطلاب من مدرسة سوهاج التجريبية بسوهاح بالمركز الأول بمشروعهم "الطرق الذكية"، وحَلّت مدرسة القدس في المركز الثاني بمشروع "تحويل الزيت المستخدم إلى صابون"، بينما جاءت مدرسة المستقبل في المركز الثالث بمشروع "المستقبل قطرة".

ونقل البيان عن سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان القول: تستضيف مصر هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 وتأتي مقاومة التغير المناخي على رأس أولويات ألمانيا كذلك. ولأن هذه المقاومة ليست مسؤولية الحكومات فحسب، بل هي مهمة تقع على عاتق كل فرد، ومن ثم مشاركة والتزام الشباب بها شئ جوهري، يسعدني بصورة خاصة مشاهدة أفكار الشباب المتميزة لحماية البيئة ، حيث يمكننا أن نتعلم منها الكثير.

وفي كلمته، قال مدير قسم اللغة في معهد جوته القاهرة والمسؤول الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيباستيان فوتر، إن من الاستراتيجيات التي ينتهجها معهد جوته الآن مساعدة الشباب بصفة خاصة في تعزيز تلك القدرات التي يتعذر استبدالها مستقبلًا بموارد أخرى: ومنها القدرة على حل المشاكل والابتكار والمرونة.