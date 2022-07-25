شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: بدء تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، على جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، والتي تقرر بدء التسجيل بها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg خلال الفترة من اليوم الإثنين 25 يوليو وتستمر حتى 6 أغسطس القادم، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، على أن يتم إجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المُباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان انتظام الاختبارات خلال الفترة المُقررة.

وشدد الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد اليوم بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، على جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لبدء أعماله، كما وجه بضرورة جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات، والذي سيبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.